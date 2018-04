Sodiaagi saladused: milline vallaline naine oled sina?

Kui sa oled vallaline, siis katsu mitte nukrutseda. Mõtle oma elule ja sellele, kui suurepärane see on! Hinda seda head, mis sul olemas ning kui sa tahad ehk kedagi kohata, siis ära karda silmi lahti hoida. YourTango ütleb sulle, milline vallaline naine sa oled – kas tunned end ära?

Jäär

Kui su kallim ei paelu piisavalt su tähelepanu, liigud sa lihtsalt järgmise inimese juurde. Jäärale meeldib olla suhtes, kuid talle meeldib ka jahtimise põnevus. Seni, kuni Jääral on põnev, on kõik hästi, kui aga mitte, hakkab ta otsima uut väljakutset.

Sõnn

Sõnn ei anna oma armastust ega usaldust kergelt ära. Enne, kui sa temaga kuskile jõuad, pead sa olema läbinud tõelise kadalipu. Sõnn võtab aega ning ei kiirusta, tema armastus tuleb välja teenida. Võib minna väga kaua, enne kui ta kedagi oma südamesse laseb, aga kui see juba juhtunud on, läheb vaja paljut, et panna ta endast ära pöörduma. Sõnnist naine on seda väärt, kui sul on vaid kannatust ta ära oodata.

Kaksikud

Mida kättesaamatum keegi on, seda vastupandamatum on ta Kaksik-naisele. Talle meeldib lahendada probleeme ja ületada raskusi, aga kui tee on sillutatud, kaotab Kaksik huvi. Olgu tal pigem rohkelt deite, palju toredaid vestlusi ja kuumi seksielamusi, kui et siduda end vaid ühe partneriga. Kaksik-naise kallim peab olema väga põnev ja kannatlik, et ta üldse kaaluks pikaajalist suhet.

Vähk

Vähist naine tahab lapsi, perekonda ja mugavat kodu. Tema bioloogiline kell tiksub valjult ning ta tunneb suurt survet eesmärgid saavutada. Ta on armastusele väga avatud ning mõnikord tema lõõmav kirg võib jätta mulje meeleheitest. Ta lihtsalt tahab seda, mida on väärt ja ta tahab seda kohe.

Lõvi

Vallaline Lõvitar jääb seltskonnas kohe silma – ta on sõbralik ja sarmikas, oma eluga väga rahul. See ei tähenda, et ta poleks õnnelik, kui tal oleks perekond ja lapsed. Ta teab, et väärib parimat partnerit ning ta pole lootust kaotanud, kuid seni ta kavatseb lõbutseda ja oma elu nautida.

Neitsi

Neitsist naine on see, kes on ninapidi kõikides deitimisäppides ning on teinud põhjaliku uurimistöö selle kohta, kuidas leida õige partner. Ta on lootusrikas, et ühel heal hetkel astub õige inimene ta ellu. Tal on küllaltki pikk nimekiri kõikidest omadustest, mis tema tulevasel kallimal olema peavad, aga see on okei, sest tulebki sihtida tähtede poole!

Kaalud