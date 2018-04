Psühholoog Kätlin Konstabel: kas tõesti on armastuse sildi all kallima paroolide nõudmine hea mõte?

Kontroll pole lahendus

Kolmandaks – usaldust, lähedust, ausust, truudust ja armastust käsu ja kontrolliga ei saavuta. Kui keegi tahab partneri selja taga sigatseda, kõrvalsuhet arendada või muul moel petta, siis on see võimalus olemas ikka. Ka siis, kui paar on (tihti ju ühe poole ettepanekul) kokku leppinud, et omavahel jagatakse kõiki igapäevelu pisidetaile või interneti salasõnu. Kui on soovi, saab alati luua uue meiliaadressi, osta uue telefoni, leida päevas hetki, mis jäävad teise eest varjatuks. Ja paraku on tõsi seegi, et mida rohkem üks pool üritab avatusele ja usaldusele survestada, seda rohkem tunneb teine vajadust privaatsuse järele ja hakkab salatsema ka siis, kui midagi kriitilist tingimata varjata polegi. Ta soovib lihtsalt natuke oma ruumi ja iseseisvust.

Neljandaks – kui on tahtmine partneriga absoluutselt kõike jagada ja sama ootame temalt, siis satub löögi alla kolmandate inimeste privaatsus. Kas kolleegid või sõbrad ikka on nõus, et meie omavaheline kirjavahetus või sõnumid oleks ka kellelegi teisele lugeda? Paljud tööandjad nõuavad, et tööasjadest muudele inimestele ei räägita. Arstide, politseinike, õpetajate ning tegelikult kõigi inimeste elu privaatsemate ja mitte alati positiivsete külgedega kokku puutuvate ametite juurde käib konfidentsiaalsuseeldus. Tuttavgi ei pruugi tahta, et tema mõtted ja mured või isikliku elu detailid oleks ka meie lähedastele kättesaadavad. Seega, kui meie paarisuhtes on reegel, et partneril on ligipääs meie e-kirjadele, telefonile ja interneti suhtluskanalitele, siis peaks sellest informeerima kõiki selliseidinimesi, kellega me natukegi isiklikumat või konfidentsiaalsemat infot vahetame.

Parim lahendus privaatsus- ja tegelikult igasuguste piiride teemadega toimetulekuks on võtta need paarisuhtes selgelt jutuks. Kui on tegemist uue suhtega, saab mõlema poole eeldused-ootused läbi arutada ja kokkulepped teha.

Mis on lubatud saladused? Millest tuleb kindlasti omavahel rääkida ja mis oleks lihtsalt teise ülekoormamine – reegel peaks olema, et paarisuhte ja partneri heaolu jaoks kriitiline info liiguks vabalt.Kas igapäevase töölt kojutuleku kellaaeg peab olema minuti pealt teada, on üks asi – kui aga teine läheb mitmeks nädalaks komandeeringusse, aga teisele sõnagi ei ütle, on elu rohkem häiritud. Elementaarne peaks olema, et misiganes reegel kehtib mõlema poole jaoks ühtemoodi, mõlemale on lubatud võrdsel määral iseseisvust ja privaatsust.

Loomulikult eeldab see mõlemalt poolelt ka julgust oma soove ja ka hirme välja öelda. Kõik inimesed on erinevad ja nii võivad ka kokkulepped privaatsuse hoidmise osas olla väga erinevaid. Võib ka kokku leppida, et näiteks pereeluga kaasas käiva logistika sujumiseks tehakse perele ühine veebikalender või ühine kirjakast.