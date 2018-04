Sõbranna.ee nädalahoroskoop 28. aprill – 4. mai

Jäär

21. märts – 19. aprill

Näed oma rahalist olukorda ja ärilisi väljavaateid selge pilguga. Hea aeg nii raha- kui ka tööasjade arukaks korraldamiseks, ülemuste, partnerite ja klientidega läbirääkimiste pidamiseks ja kokkulepete sõlmimiseks. Ühisvara teemad võivad tuua pinget, aga ka uusi taipamisi ja ideid.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Päikese ja Saturni trigoon toetab sind eneseotsinguis ja õpingutes. Suudad analüüsida hetkeolukorda ja vajadusi, panna paika tulevikuplaane. Kui kavatsed kursustele minna või kooli astuda, tee selleks ettevalmistusi. Isiklike suhete vallas võib aeg olla rahutu, aga paljugi võib ka selgemaks saada.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Kohustuste täitmise nimel tuleb palju pingutada, ehk tekib ka vajadus töökorralduses midagi muuta. Võib-olla tuleb sul loobuda mingist tööotsast, mis palju vaeva nõuab, ent rahaliselt vähe sisse toob. Periood sobib selleks, et muuta igapäevaseid harjumusi, näiteks tervist kahjustava pahega kiire lõpp teha.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Nii sõprus- kui ka armusuhete arendamine õnnestub hästi, sest lisaks südame häälele suudad nüüd kuulata mõistust. Kui sul on kellegagi armsatest inimestest lahkhelisid olnud, annab need nüüd rahumeelselt selgeks rääkida. Rohkem vaeva nõuab aga lastega hakkamasaamine, nende tujusid on raske mõista.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Suurepärane nädal tööasjade korraldamiseks, tähtsate teemade arutamiseks nii kolleegide kui ülemustega. Asjad edenevad pigem aeglaselt, aga see-eest kindlalt. Praegu sõlmitud kokkulepped jäävad kehtima. Peresuhetega on aga märksa raskem hakkama saada – nii sinul kui ka kellelgi lähedastest võivad emotsioonid üle keeda.

Neitsi

23. august – 22. september

Neil päevil sinuni jõudev info võib olla ärritav, sa ei pruugi nõustuda sellega, mida teised teevad või arvavad. Kõike sa muuta ei saa, aga mõned asjad saavad lõppkokkuvõttes selgemaks, uutele teadmistele tuginedes oskad õigemini samme seada. Selleks et tulevikku pöörduda, tuleb minevikul minna lasta.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Äriasjus võib toimuda otsustavaid pöördeid. Ehk saab paremini selgeks ka see, keda tasub usaldada, kellega aga oleks mõistlikum koostöö katkestada. Kui sa ei lähtu ainult emotsioonidest, vaid kuulad ka mõistuse häält, näed häid võimalusi äri- ja rahaasjade ladusamaks korraldamiseks.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Sinu jaoks tipneb ajajärk täiskuuga Skorpioni märgis, mis kulmineerub esmaspäeva varahommikul. Närvid on pingul ja meeled ärevil, uni võib üsna rahutu olla. Õige aeg selleks, et teha otsustav muudatus, heita elust välja see, mis sind enam ei teeni. Millestki lahti lastes saad värskema ja puhtamana edasi minna.

Ambur

22. november – 21. detsember

Sulle meeldib tulevikku planeerida, ajas tagasi vaadata on vastumeelt. Paraku on sul aga üht-teist lahendamata jäänud ja praegu annab see tõenäoliselt tunda. Pead end kokku võtma, et mingid kunagi pooleli jäänud ebameeldivad asjad lõpule viia. Kui vanad võlad tasutud, on süda palju kergem.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Saad kergemalt hingata, rahulikult plaane teha ja samme seada. Oled distsiplineeritud ja tegutsed süsteemselt, lähed kindla peale välja. Muutusi võib toimuda sõprus- ja koostöösuhetes. Praeguste sündmuste valguses saab ilmselt selgemaks, kes kaaslastest on sulle ustavad, keda aga eriti usaldada ei tasuks.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Tööasjus tuleb kiirelt reageerida. Olud on muutlikud, ülemuste käitumine või nende nõudmised võivad mõjuda üllatavalt. Päevavalgele võib tulla saladus, mis aitab sul tagantjärele mõista varem toimunut, saada aru teiste inimeste käikudest ja motiividest. Kallid inimesed pereringis on sulle suureks toeks.

Kalad

19. veebruar – 20. märts