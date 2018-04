GALERIID: vaata, mis toimus «Sõbrannaga kinno» tänastel eriüritustel!

«Sõbrannaga kinno» on tuliuus ja kuum üritustesari. See on õhtu, kuhu on oodatud kõik, kes väärtustavad head meelelahutust ja veel paremat seltskonda! Õhtu on täis põnevust ning filmielamus on garanteeritud. Haara kaasa oma parimad sõbrannad ja tule kinno!