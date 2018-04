Veider põhjus, miks pruudid seisavad pulmas peigmehe vasakul käel

Pruudirööv on ajalooliselt väga levinud komme ja see pole lõbus meelelahutus, millena tunneme seda tänapäeval. Ajalooliselt röövisid mehed sageli naisi, et neid oma abikaasadeks sundida ja seda on praktiseeritud tuhandeid aastaid erinevates kultuurides. Meenuta või Kreeka mütoloogiat (Trooja Helena) või piiblilugusid.

Pruudirööv esineb veel praegugi mõnes Aafrika, Kesk-Aasia jm kultuurides, kuid selle pärandiks Lääne kultuuris ongi see, kuidas pruut ja peigmees pulmapäeval seisavad.

Traditsiooniliselt seisab pruut vasemal ja peigmees paremal. MSN kirjutab, et tegemist pole mingi juhusega - ajalooliselt oli oluline, et mehe parem käsi oleks vaba. Milleks? Et ikka saaks kiirelt vajaduse korral mõõga haarata ja oma pruuti kaitsta!