Parim tootesoovitus? Autoõnnetusse sattunud naine kiidab veekindlat lainerit

«See toode on tõesti imeline,» kirjutab anonüümne naine Tattoo Lineri kodulehel. «28. juunil tõmbasin ma teepervele, et kutsuda autoabi, kui minu autole sõitis otsa hajunud tähelepanuga juht 90 km tunnikiirusega. Mind viidi kiirabiga erakorralise meditsiini osakonda, kus ma viibisin kaheksa tundi. Mu ripsmetušš voolas nutmisest mööda nägu alla ja teel haiglasse oli mu näolt eemaldatud kogu ülejäänud meik. Aga mitte mu Tattoo silmalainer! Ma postitan ka pildi, et teile näidata - see toode kestab ja näeb suurepärane välja igas olukorras. Ma ei kavatse iial ühtki teist lainerit osta.»