Mis on enneagramm ja kuidas aitab see sul isiksusena kasvada?

Kuigi ka tarkuseks nimetatud sisemise rahuolu saavutamine on kunst, mida saab õppida ilma välise abita, on olemas psühholoogilised vahendid, mis aitavad hõlbustada ja kiirendada eneseteadvuse protsessi. Enneagramm on üks neist. Tegelikult kasutavad seda praegu paljud Põhja-Ameerika ettevõtete personaliosakonnad, et selgitada välja nende jaoks parimad ja sobivaimad töötajad.

Enneagramm on väga kasulik vahend ka psühholoogidele, psühhiaatritele, psühhoanalüütikutele, treeneritele ja teistele psüühika spetsialistidele, kes soovivad olla raviviisides täpsemad ja otsusekindlamad. Seda kasutavad veelgi rohkem režissöörid, stsenaristid ja kirjanikud, et luua sügavamaid ja usaldus - väärsemaid tegelasi. Parim on, et selle kasutamiseks pole vaja mingeid eksperte. On vaja ainult uudishimu ja tahet seostada ennast oma isikliku arenguga.

Ja see pole veel kõik – enneagramm on juhiste käsiraamat, mis annab võimaluse mõista põhjalikumalt oma olemuse põhjuseid ja tagajärgi. Sind kirjeldavad üheksal vaimsel mudelil põhinevad inimkäitumuslikud suundumused, mis aitavad vastata küsimusele «Miks ma olen just selline, nagu olen?». Tänu sellele arusaamale hakkad ennast ise vastu võtma ja ennast armastama, nagu sa väärid. Ainult sel viisil saad endast parima versiooni, parandades oma emotsionaalset intelligentsi, mis hõlmab selliseid omadusi nagu rahulikkus, kannatlikkus, alandlikkus, sallivus ja enesekindlus.

Üheksa isiksuse tüüpi

Enneagrammi mõiste suur panus on selles, et ta kirjeldab laias laastus üheksat isiksuse tüüpi ja nende omavahelisi suhteid selle järgi, millisesse tüüpi keegi kuulub. Asi on selles, et olemise viisi ei määra mitte ainult see isiksus, mille oleme kujundanud oma olemusest, vaid see on tihedalt seotud ka kahe teise isiksuse tüübiga. Seega, läbides pikaajalise stressiolukorra, mis meid häirib ja tasakaalust välja viib, võib juhtuda, et võtame kasutusele teise tüübi isiksuse negatiivsed käitumismudelid.

Loomulikult näitab see psühholoogiline tööriist, et egotsentrismil on palju võimalusi kujunemaks enesestmõistetavaks: mõnel inimesel on see aktiivsem ja seega lihtsamini ära tuntav, teistel on see passiivsem, seega on seda tavaliselt raskem tajuda, kuid mõlemal juhul on see ühevõrra kahjulik. Näiteks on inimesi, kelle ego on alateadlikult võtnud eesmärgiks enda ja ümbritseva keskkonna muutmise perfektseks, soovides olla aktiivsed, väga kriitilised reformijad ja kohtunikud selle suhtes, mis ei sobi nende subjektiivse täiuslikkuse kaanoniga. Teisest küljest on ka inimesi, kelle ego kardab alateadlikult teistega vastuolus olemist, nii et nad kipuvad end tagaplaanile asetama, nõustuma üld levinud seisukohtade ja väliste arvamustega. Ehkki need on täiesti vastupidised käitumised, motiveerib mõlemal juhul käitumist ego.