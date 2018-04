Meghan Markle laenab pulmasoenguks Clooney juuksurit

Meghan Markle on leidnud enda tähtsaks päevaks enda jaoks selle õige juuksuri. Selleks on George Clooney naise juuksur Miguel Perez. Miguel Perez'i käekiri on pikad lainelised soengud. Usutakse, et just selles stiilis tuleb ka Meghani soeng, kirjutab TheSun.