Normaalne Norman annab nõu: kas ma peaks mehele rääkima, et petsin teda unes?

Ma näen kogu aeg unes, et petan oma elukaaslast. Täna öösel nägin, et tõmbasin Tinderi! Kui hommikul sellest mehele rääkisin, vihastas ta ja pole minuga terve päev nüüd rääkinud.

Nojah, palju õnne! Ära siis räägi! Mina nägin unes, et tegin Kolumbias koos narkojumalatega aineid ja põrutasin tervet kisakoori koolitüdrukuid, aga see ei tähenda, et ma ise vabatahtlikult politseisse läheksin ja ennast potentsiaalse kurikaelana üles annaksin. Või et ma, jumala eest, oma pruudile sellest sõnagi iitsataks!

Unenäod muidu on täielik soga ja ära neid liiga tõsiselt võta. Küll aga tasub sul seda tõsiselt võtta, et ei ole vaja igasugustest lollustest meestele rääkida! Ma tean küll, et naised arvavad, et ideaalne suhe on selline, kus kahe inimese vahel pole ühtegi piiri ega saladust, aga, ma ütlen veel kord, naistel ei ole õigus! Piirid ja saladused on üldse ainsad asjad, mis suhteid veel vee peal hoiavad!