Normaalne Norman õpetab: kuidas aru saada, et mehed sulle külge löövad

Meil on majas remont ja kaks ehitajat teevad kogu aeg just minu korteri ukse juurde asja. Eile nad lausa ootasid mind, kui ma töölt tulin, ja siis hakkasid ajama juttu, et unustasid mu vannituppa toru vedades mingi tööriista maha. Otsisime tükk aega, aga lõpuks seda muidugi ikkagi ei olnud. Kas nad löövad mulle külge või on lihtsalt viisakad? Kuidas ma aru saan?

Siin ei ole mitte midagi aru saada. Tüübid määrivad sind täiega, halloo! Ükski ehitaja ei tule ekstra sinu juurde kruvikeerajat otsima, mida tegelikult algusest peale ei olnudki olemas. Kruvikeeraja pole üldse oluline, nad oleks võinud sulle sama hästi väita, et neil koer jooksis ära ja ilmselt peidab ennast sinu diivani all. Sina oleks pidanud kuttidele kohvi või õlut pakkuma ja siis kerge vestluse käigus välja peilima, kumb sind tahab. Ja siis mulle paari kuu pärast kirjutama, et kuule, Normants, kui ruttu on normaalne hakata kokkukolimisest rääkima.

Kui see sind pelutas, et tüüpe kaks oli, siis las ma räägin sulle natuke meestevahelisest sõprusest. Ilmselt jäid sa ikkagi ühele silma. Kui jäid ka mõlemale, siis palju õnne, et sa nii vastupandamatu oled, aga omavahel on need mehed su ammu ära jaganud. Kaaluti erinevaid koefitsiente, näiteks et kumb pole kauem saanud, kumb nägi sind esimesena, kumb teisele eelmisest korrast teene sees on, kumb rohkem teenib jne, ning sind jagati ära ja sulle löödi tempel peale.