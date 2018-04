Kuidas kiirendada ainevahetust?

Treening on üks parimaid ainevahetuse kiirendajaid. Kombineeri kõrge intensiivsusega treeningud jõutreeningutega. Lihased on ainevahetuse poolest aktiivsemad kui rasv ning lihases inimeste ainevahetus on juba baasilt suurem, kirjutab Independent. Kui sinu eesmärgiks on rasvapõletus, siis usutakse, et pikas perspektiivis on kõige efektiivsem moodus jõutrenn. See ei tähenda, et aeroobsed trennid asjatud oleks, parimad tulemused tulevad neid kahte kombineerides.