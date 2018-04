Põhjus, miks uhiuus prints kingitud mänguasjadega mängida ei tohi

Ametlik protokoll keelab kuninglikul perel tasustamata kinke vastu võtta. Tõenäoliselt leiavad kingitud mänguasjad uued omanikud lastekodus või rändavad annetuste teel mujale. Kuninganna endine pressiesindaja Dickie Arbiter selgitas, et see on tavapärane komme, et kuninglik pere ei võta vastu kingitusi. Sellel olevat liiga palju tagajärgi.