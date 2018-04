Murelik ema küsib: kuidas teha tütrele selgeks, et tema lonkav parim sõbranna rikub pulma ära?

«Mu 27-aastane tütar ja tema parim sõber Katie on olnud sõbrad nelja-aastasest saadik. Katie sisuliselt kasvas meie majas üles ja ta on mulle nagu tütar. Mu tütar hiljuti kihlus ning kuulutas, et Katie on tema peapruutneitsi (Katie poiss-sõber on samuti mu tulevase väimehega hea sõber). Probleem on selles, et Katie kõnnib tänu sünnitraumale longates (see pole peidetud meditsiiniline probleem). Tema jaoks pole kontsade kandmine probleem ja ta on juba käinud kleidiproovis, aga ma siiski arvan, et see näeks välja koletu, kui ta liipaks pulmaprotsessioonis minu tütre ees. Ma mainisin seda oma tütrele ja pakkusin, et ehk võiks Katie samal ajal filmida või jagada kavalehti (istudes), nii et ta ei rikuks pulma esteetilist poolt. Mu tütar enam ei räägi minuga (me polnud kunagi väga lähedased), aga see on tema suur pulmapäev ja ma tahan, et see oleks täiuslik. Kõik teised pruutneitsid näevad välja imelised, kui nad kõnnivad mu tütrega koos altari poole. Kas tõesti on nii vale paluda ühel sõbrannal samal ajal istuda?»