Hitlerjugendist gangsteriteni: 7 kõige skandaalsemat kuninglikku pulma ajaloos

seitse kõige skandaalsemat pulma, mida on kuninglikud pered pidanud üle elama.

Prints Charles ja Camilla

9. aprill 2005, Charlesi ja Camilla abielu registreerimine FOTO: Alastair Grant / AP/Scanpix

Prints Charlesile on palju andeks antud lihtsalt seetõttu, et ta on prints – kui tavainimene nii käituks, peetaks seda kahtlemata veidraks. Me kõik teame, et ta abiellus printsess Dianaga, kuid enne seda kurameeris ta Diana vanema õe, leedi Sarah Spenceriga. Charles oli 22 aastat Dianast vanem, kui nad kohtusid – Diana oli siis vaid 16. Nad käisid vaid tosinal kohtingul enne abieluliitu astumist, kuid ei läinud kaua aega, enne kui Charles hakkas taas kohtuma oma eksi Camillaga – kes samuti oli sel ajal abielus, ohvitser Andrew Parker Bowlesiga. Nende afäär ei olnud eriti salajane, meediasse lekkisid nende eravestlused ning asjast teadis muidugi ka Diana, keda see väga vaevas. Charles ja Camilla sattusid avaliku halvakspanu alla, kuid Dianagi hakkas ringi vaatama – tal tekkis afäär polomängija James Hewittiga.

Pärast lahutust ja Diana surma Charles ja Camilla lõpuks abiellusid. Kuninganna Elizabeth oli asjast nii häiritud, et ei ilmunud isegi poja 50. sünnipäevale, kuna teadis, et Camilla on seal. Samuti ei käinud ema-isa Charlesi abielu registreerimisel.

Kuningas Edward VIII ja Wallis Simpson

Endine kuningas Edward VIII ja proua Wallis Simpson 3. juunil 1937 oma pulmapäeval. FOTO: Rights Managed / Illustrated London News Ltd/Mar/Scanpix

Mida sina teeksid, kui sulle pakutakse krooni ja trooni..., kuid peaksid sel juhul loobuma armastusest? Vähesed loobuksid sel juhul võimust, kuid just seda tegi Suurbritannia kuningas Edward VIII (prints Charlesi vanaonu), sest toonased Inglismaa seadused ei lubanud kroonikandjal abielluda lahutatud naisega. Lisaks oli Wallis Simpson Ameerika kodanik. Edward tutvus Wallisega, kui ta oli veel prints Albert ja Wallis oma teises abielus.

Aastal 1936 Wallis lahutas ning hakkas suhtlema siis juba kuningaks saanud Edwardiga. Samal aastal loobus Edward vabatahtlikult troonist, et olla koos oma armastatuga. Edward ja Wallis abiellusid samal kuul, kui naise lahutus jõustus ning Briti kroon läks Edwardi vennale, kellest sai kuningas George VI – praeguse kuninganna isa.

Kuninganna Beatrix ja prints Claus

Printsess Beatrix ja prints Claus oma pulmapäeval, 10. märtsil 1966 FOTO: STF / AFP/Scanpix

Meil kõigil on minevikus asju, mille üle pole me just väga uhked, kuid prints Clausi patte on avalikkusel raske andeks anda. Hollandi kuninganna Beatrix teatas oma kihlusest Saksa diplomaadi Claus von Amsbergiga 1965. aastal, kuid rahvas läks marru.