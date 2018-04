Kes võidab? Keili Sükijainen ja Eeva Esse lähevad silm silma vastu!

Kohvivõistluste peakorraldaja Sille Küttneri sõnul hakkavad naised võistlema cuppingus ehk kohvide maitsmises. «Viisime nad kokku tunnustatud baristadega, kes naisi paari nädala jooksul koolitanud on,» avaldab Küttner. «Keili õppis Kafo kohvikoolitaja Annika Andreseni käe all ning Eeva sai kuulda eelmise aasta Estonian Cupping Championship meistri Henry Politanovi kohvitarkust.»

Kohvimaitsmise võistlusel asetatakse iga võistleja ette mitmes vahetuses kolm tassi kohvisid, millest kaks tassi sisaldavad identseid kohvisid ning üks on erinev. Kasutades lõhna- ja maitsetaju, tähelepanu ning kogemusi peavad võistlejad eristama üksiku kohvi võimalikult kiiresti.

«Kohv ei ole minu jaoks see üks must käkk, mis hommikul vaid energiat peaks andma, ma naudin igat sõõmu ja kohvi meeliergutavat aroomi täiel rinnal,» tunnistab Keili Sükijainen.

Kuigi tuntud telenägu peab end suureks kohvinautijaks, ei ole tal enda sõnul õrna aimugi, kuidas ta reedel toimuval võistlusel kohvide eristamisega toime tuleb. «Kõige hullemal juhul juhtub see, et me joome lihtsalt väga palju head kohvi ja oleme mõnusalt energiat täis,» naerab Sükijainen. «Teades Eevat, siis tuleb meil kindlasti lõbus kohvitamine.»