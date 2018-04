Sõbrannaga reisil: Amsterdami punaste laternate tänava ajalugu ja saladused

Seaduslik ja rangelt reeglistatud

2000. aastal legaliseeriti Amsterdamis vastavat luba omavad bordellid. Prostitutsioonist sai ametlik elukutse, mille eest tuleb maksta makse ning järgida kindlaid vanust, dokumente, makse ja turvalisust puudutavaid reegleid. Nägin videot, kus naine läks end ametiasutusse lõbulinnuks registreerima. Uues töökohas desinfitseeris ja puhastas ta kõik pinnad ning kui saabus esimene klient, palus ta noormehel end puhtaks pesta. Ilmnes ka, et tingimused lepitakse eelnevalt kliendiga kokku. Tuleb tunnistada, et sellises formaalses raamistikus tekkis küll tunne, et tegu on lihtsalt ühe elukutsega nagu iga teine. Ma võin küll neid nüüd rohkem mõista ja aktsepteerida selle äri lubatust, kuid mul on raske seda millekski heaks ja toredaks pidada.

Prostitutsiooniks mõeldud akende arv on piiratud ja uusi lube välja ei anta. Annie mõrv on aga vaid üks näidetest, et tegu on ühe kõige ohtlikuma elukutsega maailmas, kuna igal aastal mõrvatakse Madalmaades töötavaid prostituute. Seetõttu kontrollib valitsus hoolega töötavate prostitutsioonide tingimusi. Igal kliendil, kes kahtlustab inimkaubandust, on kohustus sellest politseile teatada. Slaavi aktsendiga endisest prostituudist audiogiid kirjeldas, kuidas ta leidis oma kolleegi mingi aine mõjul tükkideks lagunenuna, minestas ja ärkas alles haiglas. Mõrvarit ei ole leitud.

Muuseumit külastades üllatas mind, et 70 protsenti prostituutidest on pikaajalises suhtes või abielus. Esimesel kohal olevad klientide soovid on hoopiski mitteseksuaalsed. Populaarne on sadomasoga tegelemine. SM prostituudid tunnevad rohkem kontrolli, kuna nad ei pea klientidega vahekorda astuma ja saavad ise protsessi juhtida. Ühes ruumis oli puur, kuhu kliendid end lukustada lasevad. Seinal olid piinamisvahendid ning laest rippus alla nahkne kiik. Muuseumis olid välja pandud ka punaste laternate tänavalt leitud esemed, mille hulgas olid näiteks ka kellegi proteesid.