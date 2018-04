SUUR GALERII: kroonprintsess Mette-Mariti parimad stiilinäited

Kroonprintsess Mette-Marit sündis 19. augustil 1973, tema neiupõlvenimi on Mette-Marit Tjessem Høiby. Mette-Mariti minevik polnud just kuninglikku põlve soosiv – ta oli üksikema ja vaid tavaline lihtne naine.

Mette-Marit on tunnistanud, et nooruses oli ta paras mässaja. Tal läks keskkooli lõpetamine tavapärasest pikemalt ning töötas kohvikus. 1990ndate lõpus külastas noor naine Norra suurimat rockfestivali Quart ning kohtus seal ühel aiapeol Haakoniga.

Kui ta Haakoniga 2000. aastal kihlus, pakkus see palju kõneainet nii tabloididele ning ilmselgelt polnud asjaga rahul ka Norra kuningakoda. Ometi abiellusid nad 25. augustil aastal 2001 ning temast sai Norra kroonprintsess, seega saab temast kunagi kuninganna – kui kuningas Harald otsad Haakonile üle annab.

Oma printsessirolli on Mette-Marit suurepäraselt sisse elanud, tegeledes heategevusprojektidega ning seistes püstipäi oma abikaasa kõrval ametlikel visiitidel. Printsessina on ta ka võtnud mitmeid ülikoolikursuseid ning sai lõpuks ka 2012. aasta magistrikraadi.

Oma stiililt on ta põhjamaiselt viimistletud ja kostüümid isegi rangemapoolsed, kuid samas on näha, et Mette-Marit eelistab sageli ka moodsaid printe - mis siiski jäävad pigem mänguliselt tagasihoidlikeks.