«Käreda iseloomuga. Mulle meeldivad tüdrukud, kes pakuvad väljakutset...»

Ma sulgesin silmad, pilgutades paar korda, et kontrollida, kas olin endiselt lennukis võetud Benadryli mõju all ja magasin. Lendamine tegi mind alati närviliseks. Ent selle kõrval, mida ma praegu tundsin, oli see tühine. „Oled sina alles tegelinski.”

„Mida ma üritasin öelda sulle enne, kui sa vahele segasid, oli see, et sul on minust vale arusaam. Ma olen eskorttüdruk. Mis tähendab, et ma saadan sind üritustel. Pakun sulle sõbralikku seltsi.”