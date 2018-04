9 huvitavat fakti iidsete hiinlaste seksitavade kohta

Taoistide vaated on spirituaalsemad – naine on yin ja mees yang, üheks saades saavad nad omavahel energiat jagada. See kontseptsioon ajas hiina mehi prostituutide sülle – ikka selleks, et võimalikult palju energiat koguda.

Lyra Radford on Rankeris välja toonud mõned aspektid, kuidas iidses Hiinas seksuaalsus avaldus.

Koopainimesed tootsid pornot

Xinjangi inimesed on esimese teadaoleva porno autorid. Nende «sulest» valmis ka üks kõige graafilisemaid pornograafilisi kunstiteoseid. Koopamaalingud avastati 1980ndatel, muuhulgas on seintel 3000 aasta vanused petroglüüfid, mis kujutavad massiivset biseksuaalset orgiat, kus inimestel olid ees ahvimaskid.

Mehed laenutasid oma naisi välja

Hiina oli väga külalislahke kultuur – oli tavapärane, et mehed laenasid ränduritele seksiks oma naisi. Usuti, et rändurid on erilised ning seks nendega toob majja värsket verd ja parema tuleviku.

Hani ajastu mehekujud FOTO: akg-images / Fran /Scanpix

Keisritel olid keerulised seksigraafikud

Iidse Hiina valitsejatel oli väga tihe seksielu – roteeruv konkubiinide graafik, kus tuhandete naiste hulgast valiti välja keisri lemmikud. Näiteks oli keiser Sui Yang Tol (581-618) üks põhiline kuninganna, kaks asekuningannat, kuus kuninglikku konsorti, 72 maadamit ja 3000 paleeteenijannat.

Printsess käis bordellis orgiatel

Prostitutsioon oli 14. sajandi Hiinas legaalne ja keegi ei vaadanud sellele viltu. Sungi dünastia printsess Shan-Yi lasi isegi ühte bordelli ehitada spetsiaalse voodi, kuhu mahtus kuni 30 meest, kes said kõik teda samaaegselt rahuldada.

Keiser Sui Yang vangistas neitseid ratastooli

Keiser Sui Yang (581-618) kasutas modifitseeritud ratastooli, kuhu kinnitatud neitsiga oli kõige mugavam ühtida.

Tangi dünastia ajastu naine (618-907) FOTO: akg-images / Rabatti - Domingie / akg-images / Rabatti - Domingie/Scanpix

Seksiharidusse kuulusid ahvid ja grupiseks

Siidile maalitud erootilised pildid olid vastabiellunutele õppematerjaliks, et oma tähtsal pulmaööl kenasti hakkama saada. Mõned neist plaatidest pärinevad isegi varasest Hani perioodist (23-220) ning neil pole just eriti romantilised pildid. Paljudel kujutati grupiseksi ning ühel on pilt paarist, kes seksib mehega, samal ajal kui ahvikamp puu peal pealt vaatavad.

Hani ajastust pärit naisteenijannade kujukesed FOTO: akg-images / Fran/Scanpix

Taoism ärgitas mehi ejakulatsiooni tagasi hoidma

Taoistid uskusid, et kui mees kaotab liigselt jing’i – eluessentsi – siis võib see lõppeda surmaga. Kõikidest kehavedelikest on muidugi spermas jing’i enim, seega oli meeste parimates huvides ejakuleerimisest hoiduda. Taoistid uskusid, et tagasihoitud sperma rändab ajju ning annab elujõudu.

Neitsitega seksimine viis surematuseni

Legendi järgi sai Hiina esimene keiser, tuntud ka kui Kollane Keiser, surematuse, kui oli seksinud tuhande neitsiga. Seega pole imestada, et iidse Hiina mehed võtsid neitsitega seksi oma missiooniks.

Homoseksuaalsus oli tavapärane