Armastatud guru mõisteti vägistamises süüdi

Tuntud ja laia jälgijaskonnaga India spirituaalne guru, 77-aastane Asaram Bapu mõisteti süüdi 2013. aastal 16-aastase tüdruku vägistamises, kirjutab Al Jazeera. Kohtunik tegi otsuse teatavaks kolmapäeval vanglas, kus Baput hoitakse, kuna tema kummardajad ähvardasid ametivõime vägivallaga. Vanglas ja Jodhpuri linnas on kõrgendatud turvameetmed, võimud on valmis kummardajate mässuks.

Asaramil on 400 ashrami, kus õpetatakse meditatsiooni ja joogat. Tal on üle kogu maailma miljoneid kummardajaid. Vastuoluline spirituaalne liider on koos oma pojaga ka teise süüdistusega kohtu all – mehi süüdistatakse kahe õe vägistamises.