3 raudkindlat märki, et tema on see õige

Ta võib olla jõudnud juba su ellu ja sa oled võinud ta kaotada – ainult selleks, et mingil hetkel taibata: ta on jõudnud su ellu tagasi. Sa võid ka ühel hommikul üles ärgata ja saada aru, et inimene, kes juba on su elus, tähendab sulle väga palju. On lõputult viise, kuidas sa võid «selle õigega» kohtuda, kuid YourTango on kirja pannud kolm raudkindlat viisi, kuidas sa ta ära tunned.

Tal on vead, ja mõnikord ajab ta sind närvi

Sa armastad teda ja ta valmistab sulle pettumuse. Temaga koos on suurepärane ja vahel ka raske. Sa võid temas kahelda, ta võib sind segadusse ajada. Aga te kasvate koos ja ühel hetkel saad aru, et ta on rajanud sinu südamesse jäädava pesa.

Sul on temaga koos igal hetkel mugav olla

Sa ei karda end talle avada. Tema olemasolu rahustab sind. Asi on selles, et su elu ei muutu võluväel muinasjutuks lihtsalt seetõttu, et oled hingesugulase leidnud. Sa tunned end paremini, kuid elul on ikka raskusi varuks. Vahe on selles, et sul on inimene, kes aitab muredega hakkama saada. Juba tema olemasolu tõttu väärib iga päev elamist.

Ta on sinu peegel – ja sa näed sealt imelist, vigadega inimest