6 sodiaagimärki, kes on tundetud ja hinges viliseb külm tuul

Samas enda väljalülitamine ei ole pikalt jätkusuutlik, kuigi võib meid ajutiselt uute haavade eest näiliselt kaitsta. Me tahame mõnikord vähem tunda, kuna tunded teevad haiget. Mõni tähemärk on teistest osavam end välja lülitama. YourTango toob välja kuus sodiaagimärki, kes suudavad edukalt oma tunded välja lülitada, kui juba selle eesmärgiks võtavad.

Kaljukits

Stoiline ja visa Kaljukits tõmbab su kergelt haneks. Kui ta tunneb, et teda pannakse emotsionaalselt proovile, suudab ta end sekunditega välja lülitada. Kaljukits ei talu vaimset piina ning enda selle eest kaitsmiseks oskavad nad end tundetuks muuta.

Veevalaja

Veevalaja on palju läbi elanud, ta on kannatanud suurt valu ja sellest üht-teist õppinud – näiteks seda, kuidas end välja lülitada. Seetõttu võivad Veevalajad lähedastele vahepeal tunduda emotsionaalselt surnud ja see võib olla häiriv. Ka võib Veevalaja tunduda tujukas, kuid see on vaid enesekaitse – nende hing pole surnud, nad lihtsalt tahavad, et sa nõnda arvaks.

Skorpion

Juba loomuldasa on Skorpion külmavereline, seega pole palju vaja, et ta täiesti tundetuks muutuks. Me võime arvata, et ta teeb seda pingeolukorras, kuid klassikaline Skorpion eraldab end tunnetest päevas umbes 20 korda.

Jäär

Kui sa oled nõnda jäärapäine nagu Jäär seda on, pead sa suutma ka oma jäärapäist meelt hoida. Selleks on aga kasulik maailmale näidata, et sa oled hingeliselt surnud. Jäärad on niigi emotsionaalselt ebastabiilsed ja selline püsimatus on ööpäevaringselt plahvatusohtlik. Et seda püssirohutünni kontrolli all hoida, tuleb appi võtta emotsionaalne tundetus.

Sõnn

Sõnn kõnnib niigi juba piiri peal ja pole valmis igasuguse jamaga üldse tegelemagi. Et igapäevajurast pääseda, lülitab ta end mentaalselt välja, sageli kasutades selleks abivahendeid – alkoholi, drooge, seksi jne. Ta võtab oma väljalülitamist tõsiselt ja kui sa püüadki temani selles seisukorras jõuda, võrdub see pea vastu seina tagumisega.

Kaksikud