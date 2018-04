Vabakutselise töö: kas tõesti paradiis?

Mis aga peamine, oma palga saad ka ise määrata. Vabakutselisel tööl on positiivseid külgi veelgi, kuid sama palju on ka erinevaid agasid, kirjutab Laenukool. Nii või teisiti on vabakutselisena ehk freelancer’ina töötamine kogumas nii Eestis kui üle maailma üha rohkem populaarsust. Kui sina või mõni su lähedane on loobumas tavapärasest töökorraldusest, soovitame vabakutselise eluga tutvuda kõigepealt paberil ja siis proovida omal nahal.

Kokk, kondiiter, keevitaja

Kui palgatöölisena on sinu tööülesanded enamasti ühest valdkonnast, siis vabakutselisena peab tegema kõike ise. Lisaks põhitööle pead sa hoolitsema enda raamatupidamise, reklaami, müügi, arenduse ja erinevate haldusteemade eest. Teisisõnu pole sinu tööülesanded ja -keskkond enam nii selgelt piiritletud. See tähendab omakorda, et pead päeva jooksul suutma rohkem ära teha kui seni ning pidevalt uusi asju juurde õppima. Samas on see hea võimalus eriaalaselt kiiremini areneda ja oma silmaringi laiendada.

Ebakonventsionaalsed tööajad

Erafirmas või riigiametis töötades on enamasti paika pandud kindel töötegemise aeg. Vabakutselisena saad oma tööaja ise valida. Pole parasjagu ülesandeid? Tegeled eraasjadega. Meeldib hommikul kauem magada? Teed tööd õhtul kauem. Soovid pikemat nädalavahetust? Võtad reede vabaks. Samas, kuna su tööaeg pole enam nii rangelt piiritletud, kipuvad ka kliendid sinu aega vabamalt suhtuma. Ilmselt hakkad tavapärasest enam saama palveid teostada eriprojekte kiiresti järgmiseks hommikuks või oled sunnitud mingi tellimusega terve nädalavahetuse tegelema.

Tee tööd, kus soovid

Vabakutselisena pole sa seotud ühe kindla töökohaga. Kui sa tegele just tootmise või spetsiifilise teenuse pakkumisega, siis variante, kus tööd teha, on palju. Olgu selleks kodukontor, lemmikkohvik või hoopis teine riik – vabadus kohta valida on vabakutselisena töötamisel suur pluss. Eriti seiklusjanulisemate inimeste jaoks, kes lähevad arvuti seljakotis erinevaid kultuure avastama.

Iseenda ülemus, aga allud kellelegi teisele

Tihti inimesed arvad, et kui hakkavad omal käel tööle, saavad nad valida, kellele nad millist tööd tegema hakkavad. Tegelikkuses on asi natuke keerulisem. Vabadus kliente ja projekte valida tekib alles siis, kui oled endale korraliku reputatsiooni ehitanud. Kui oled tuntud kui kvaliteetse töö tegija, siis on sul oma tegemiste osas ka rohkem otsustusvabadust. Aga isegi siis ei saa sa end lõdvaks lasta. Saavutatud taset ja häid kliente tuleb hoida, et edasine sissetulek ikka tagatud oleks.

Raha tuleb kuidas kunagi

Vabakutselisena saad oma töö eest küsida nii palju kui pead õiglaseks. Samas ei pruugi klient alati sellise summaga nõus olla, ta ei tasu õigeaegselt või halvimal juhul pole isegi klienti ennast. Mõni teine kuu jälle koputab su uksele palju häid kliente. Seega pead arvestama, et sinu sissetulek ei pruugi olla stabiilne. Üks kuu võid supelda rahas ja juba järgmine kuu võib olla täielik nulliring. Seega soovitab Laenukool koostada endale väga konkreetne igakuine eelarve, et sa ebastabiilse sissetuleku tõttu oma kohustusi katmata ei jätaks.

Enda eest pead ise hoolt kandma

Traditsioonilisel palgatööl olles laekub sinu pangakontole regulaarselt töötasu, erinevad maksud kannab tööandja ja tema vastutab ka töövahendite olemasolu tagamise eest. Omapäi töötades pead aga kõike seda ise tegema. Lisaks sotsiaal-, töötukindlustus- ja teistele maksudele pead enda rahakotist kandma ka kõik töövahenditega seotud kulud. Seejuures ei tasu unustada eraldi paberimajandust, mis nende väljaminekutega kaasnevad. Samas, kui endal on ettevõtlik meel või tunned mõnda head raamatupidajat, siis on see kõik vaid igakuine formaalsus.