Kae oma silmaga: türklased ennustavad kohvipaksu pealt tulevikku

«Kohvipaksu pealt ennustamine on üks viis heade mõtete väljendamiseks – et unustada korraks päevamured ja anda lootust,» sõnab Türgi saatkonna kolmas sekretär Eylül Altinisik. «Ennustamist iseloomustab peamiselt see, et ennustatakse alati head ja antakse edasi häid soove.» Naise sõnul on kohvipaksu pealt ennustamine Türgis väga levinud ning seda võib kohata igal ajal ja igal pool.