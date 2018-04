10 minutiga valmiv suvine magustoit, mis viib lihtsalt keele alla

Tegemist on kuulsast inglaste Eton Messist ainest saanud magustoiduga – tolle besee-vahukoore-maasikadesserdi peale olla tulnud Etoni tippkooli noorukid. Arvata võib, et see on midagi meestele – lihtne, kiirelt valmiv ja hullupööra maitsev! Põhimõtteliselt võib seda nimetada vist ka deconstructed Pavlovaks (ma kasutasin nimelt Pavlova põhjasid), aga no heal lapsel mitu nime. Igal juhul on Remondihull suur mudrumagustoitude sõber, ja iseäranis värskete marjade hooajal passivad need pokaalis suvepeo finaaliks!