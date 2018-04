Kaheaastane mini-Rapuntsel teeb modellikarjääri

Kaheaastasele Aryale saab teha mistahes soenguid - punutisi, patse, krunne, lokke ja nii edasi. Ema usub, et tal on rohkem juukseid kui täiskasvanud inimesel. Vanemate sõnul on neil keeruline tänaval käia, sest ikka ja jälle peetakse neid kinni, et imetleda tütre juukseid. «Kõik on nii sõbralikud,» rõõmustab ema.