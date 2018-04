Retsept: valmista ise autentne Türgi pide-leib

Siin on kohandatud retsept, mida võib üsna kergelt ka kodustest tingimustes järele teha. Ära muretse selle pärast, mis kujuga laevukesed ahju lähevad, välja tulevad nad juba asjalikus olukorras. Sellest retseptist jagub kaheksale, seega on tegemist suurepärase peoroaga. Retseptide jaoks otsisime abi kokanduslehekülgedelt Taste ja Not Quite Nigella.