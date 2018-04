Maailmakuulsa Le Cordon Bleu kokakooli kõnepruuk: «Jah, chef, ei, chef.»

Veini- ja toidukirglik Moorast sai pääsu kahepäevasele kastmete lühikursusele sünnipäevakingiks abikaasalt. Paljud toiduhuvilised, kes Pariisi tulevad, käivad kokakooli peamajas mõnel lühikursusel nagu temagi – mõni on tõsine gurmaan, teine tuleb aega veetma, kolmas on päris algaja ja mõni tahab lihtsalt oma kokkamisoskust parandada. Enamik neist on välismaalased, kohalikke satub kooli harvem. Kursustest lühim – makroonide valmistamine – kestab kõigest kolm tundi. «Pikim lühikursus kestab neli päeva ning keskendub Prantsuse pagarikunstile,» lausub kooli lühikursuste arengu- ja müügijuht Camille Jullien.