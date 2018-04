Amy Schumer leidis tänu filmile armastuse – ja ka sinuga võib nii juhtuda!

Amy abiellus kokast kallima Chris Fisheriga veebruaris – vaid paar kuud pärast seda, kui paar deitima hakkas. Hiljutises intervjuus CNNile tõdes Amy, et Chris saabus tema ellu täiuslikul ajal, just siis, kui filmivõtted hakkasid lõppema.

Amy ütleb ka, et nüüd filmile pressikajastusi tehes on nii hea tunne, kui keegi on teda alati toetamas.

Enesekindlus on ka filmi «Küll ma olen ilus» üks põhiteemasid. Schumer loodab, et filmi näevad paljud naised ning kes tulevad kinosaalist välja, tundes, et on valmis maailmale vapralt vastu astuma. Eriti loodab ta puudutada teismeliste hingekeeli, keda kiusatakse.