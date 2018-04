Video: rase naine pani põngerjale jala taha, laps sai peapõrutuse

Jala pani poisile taha närvi läinud rase naine, keda poisi jooksmine oli pahandanud - tal läks natuke toitu maha. Video aga hakkas Hiina sotsiaalmeediavõrgustikus Weibo kulutulena levima: seda jagati 67 miljonit korda. «Naise kohta, kes peagi saab emaks, on see teguviis eriti häbiväärne,» kommenteeris üks inimene.

Naist hakati otsima ning lõpuks andis ta end ise politseile üles. Ta palus poisi ja tema pere ees vabandust, samuti on ta lubanud tasuda ravikulud. Poisi ema ütles, et politsei on valmis naise ka vangistama, kuid ta ei soovi seitsmendat kuud rasedale naisele sellist karistust. «Me ei taha talle halba. Mul on endal lapsed, ma mõistan.»