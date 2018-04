Loore Linnu elu mängureeglid: põhjus, miks su ellu aina halba tuleb

Inimkond on suures plaanis häälestunud negatiivsele ja selle paljundamisele. Kui jälgida meedia uudistevoogu, siis enamjaolt on tähelepanu all negatiivsed ja rasked juhtumid. Millegipärast ei räägita eriti palju tublidest inimestest ja nende saavutustest, neist, kes ühiskonnas tõesti midagi korda saadavad, vaid kulutatakse minuteid ja lehekülgi uudistele, kus tähelepanu all on surm ja õudused. Ja ikka enam on juttu sõdadest, avariidest, kokkupõrgetest, tulistamistest. Valdav on negatiivsete uudiste voog, rõõmustavat on vähe.

Me kohtame iga jumala päev virisevaid inimesi. Küll ei meeldi ilm, küll ei meeldi saatejuhi soeng või prillid, ei meeldi valitsus, ei meeldi naaber. Päris palju on seda, mis ei meeldi ja see öeldakse ka valjusti välja. Vähemuses on need, kes ei hädalda. Veelgi vähem on neid, kes oma maailma armastusega vaatavad ja elavad elu, mida nad armastavad.

Kui me ei saa muuta ühiskonda, saame muuta ennast ja oma suhtumist

Kui inimesed teaksid, et kirudes kõike, sõimates kedagi – kas naabreid, sugulasi, ilma, sportlasi, poliitikuid, riigiametnikke – häälestavad nad oma maailmapildi just sellisele lainele, milles elada tuleb. Igaühe maailmapilt võib kujuneda kas viletsuseks või edulaineks, see on valiku küsimus, mõtete ja tegevuste teadvustatud (või teadvustamata) valik.

Maailma, milles elame, kujundame tegelikult ise. Kõikide mõtted loovad selle reaalsuse, mis praegu on.

Mida külvad, seda lõikad

See tuttav ja kuuldud sõna karma. Mis tähendab, et kõik, mida teed, tuleb iseendale tagasi. Mõnes vaimses kultuuris nimetatakse seda bumerangiseaduseks – mille välja saadad, lendab sinu juurde tagasi. Kas varem või hiljem, aga nii see on. Sa võid seda mitte uskuda, aga millegipärast elu on tõestanud, et toimib.

Nendele, kes on teinud palju head, vastab elu samaga. Sa võid vaielda – head surevad varem, alati juhtub nendega midagi... Jah, seegi on tõsi, aga vaimsete seaduste kõiki tasandeid inimene teada ei saagi, igal sündmusel on olemas ka suurem plaan, suurem tähendus kellegi jaoks.

Tean, et on neid, kellel on justkui kõik hästi, nad on jõukad, edukad, julged ja vaprad, aga nad ei saa öösel magada, sest neid ei armasta keegi. Neil pole häid suhteid kellegagi, nad on kurvad, üksikud, hirmunud ja õnnetud. Nad ei ole külvanud enda ümber armastust ja lahkust, ja nad ei saa seda ka tagasi.

Sa oled see, mida sa mõtled

Sama on mõtetega – sa ei kujuta ettegi, et iga väiksemgi mõte, mis su peast läbi käib, loob peegelduse sellesse reaalsusse, kus sa parajasti viibid. Isegi kui sa ei mõtle sellest, see toimib.