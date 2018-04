Gurmeereis Türki: magusa- ja lihasõbra paradiis

Türgi köögist ei teadnud ma enne Antalyasse jõudmist mitte midagi. Olgu, muidugi olin ma kuulnud ja Londoni tänavatel isegi kebabi maitsnud, kuid see on olnud ka kõik. Seega tuli väikese üllatusena, et esimesse hotelli Sunis Side jõudes ootas meid tore tervituskomitee värvikirevates rõivastes, laudadel erinevad magustatud alkoholivabad kirjud kokteilid ja hunnikute viisi magusaid pisikesi koogikesi. Kuna ma ise pole suurem asi magusasõber, sain kohe tõelise suhkrulaksu ning leidsin, et sooja maa maitsetele omaselt suur magusalembus minuga päriselt kokku ei lähe.

Küll aga ei valmistanud pettumust juba esimese õhtu dinee, mil meie reisiseltskonnale toodi lauale erinevaid mereroogasid. Vahemereäärne mereroogade valik on mulle vastupidiselt magusale alati istunud ning kuigi minu kõrval istunud Eesti restoraniomanik mainis, et road polnud just kõige kõrgema klassi gurmee, selgitas ta ka, et nii suurele seltskonnale (ligi 40 inimest) ongi keeruline väga täpselt peeneid maitseid toitudes esile tuua.

Krevetid FOTO: Erakogu

Enne põhiroogadeni jõudmist tuleb aga muidugi kõhtu täita erinevate, ka taimsete eelroogadega. Üks neist on Yaprak Sarma - viinapuulehtedesse mässitud riis ja sibul, krehvti andmas piparmünt, pipar, kaneel. Muidugi ka Eestiski tuntud Dolma - riisi-sibulaseguga täidetud köögiviljad (näiteks baklažaan). Kõige lemmikumaks osutusid aga sootuks vürtsikad tillukesed salatid, kus paistis olevat segatud tomatit ja sibulat, maitseks vürtse. Ka Taze Fasulye - rohelised oad tomati ja loomulikult sibulaga - mekkisid mulle, suurele sibula- ja tomatisõbrale väga hästi.

Eelroad ja magusroad FOTO: Erakogu

Traditsiooniline pide üllatas lihtsate maitsetega

Hotellis Sunis on võimalik ka osa võtta erinevatest Türgi köögi töötubadest, sel korral näitasid agarad kokad meile aga vaid lihtsalt ette, kuidas valmib pide. Selleks mehkeldatakse loomulikult parajalt tainaga, venitatakse see pikaks-pikaks. Valminud tainapaadike kaetakse hakkliha, juustu, sibula-tomati, piparde ja muud hea paremaga. Meile pakutud pide oli siiski pigem väheste koostisosadega, aga seda suurema üllatuse puhtad maitsed valmistasid.

Pide valmistamine FOTO: Erakogu

Türklased armastavad liha loomulikult väga - mõelgem kasvõi tuntuimatele Türgi hõrgutistele, mis jõudnud ka tänavatoidukultuuri Euroopas, döner'ile ja kebap'ile. Köfte näiteks on kõige lihtsamini öeldes ehk lihapalliroog, kuid liha vormitakse mitmel viisil, tavaliselt kasutatakse lambahakkliha. Kõige levinum on Izgara Köfte - segu grillitakse ning serveeritakse koos rohelise paprika, hakitud peterselli, purustatud tšillipiparde ja riisiga.

Steik FOTO: Erakogu

Hotellis Trendy, mis asub samuti armastatud turistipiirkonnas Side vanalinna kandis, keskenduti õhtusööki pakkudes rohkem erinevatele liharoogadele, nende pakutud steik oli küll ehk natuke üleküpsetatud, kuid see-eest meeldivalt õrn. Tuleb aga tõdeda - maitsvatest eelroogadest (siinkohal tahan eriti välja tuua Mantarli Volovan'i, hõrku tainasse peidetud seene-juustusegu viis keele alla) täis puugitud kõhu tõttu jäi aga liharoog lõpetamatagi, millest on eriti tagantjärele väga kahju.

Volovan seenekastmega FOTO: Erakogu

Turkish Delight sobib vaid kõige suuremale magusasõbrale

Trendy hotellis näidati meile ka, kuidas valmib lokum, mis on osa magustoitudest, mille üldnimetuseks on Turkish Delight. Need kompvekitaolised maiused valmivad suhkru-tärklisegeelist, maitsestatakse datlite, pistaatsiate ja pähklitega, juurde ka roosivett, apelsini ja sidrunit. Pisikesed ruudukesed on kaetud suhkruga ning on nii pimestavalt magusad, et minust jäid need pea puutumata - kuigi tööle kingituseks kaasa toodud karbi sisu hävitas kiirelt meie kontorikoer, kes oli hetkeks valveta jäänud.

Täpselt pole teada, kus on Turkish Delight maiuste algupära, kuid teadaolevalt valmistati neid juba 18. sajandil ning neil on tõenäoliselt Pärsia päritolu. Ka lokum'i töötubades on võimalik all inclusive perehotellides kaasa lüüa, mis on üks tolle piirkonna hotellide suuri võlusid. Igaüks leiab oma - lapsed saavad hullata basseinis, täiskasvanud nautida lisaks päikesele ka head sööki ning kuna hotellide alad on piisavalt suured, ei teki ka ülerahvastatuse tunnet.

Teisalt aga võib edukalt ette kujutada, kuidas hotellipuhkus vaid hotellis möödubki - kõik on lihtsalt nii mugavaks tehtud ja käe-jala juurde toodud. Nii jäigi proovimata mõni tänavalt valmiv kebap või döner, aga tänavagurmeeks leiab ehk teinekordki võimaluse.