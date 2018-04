Brunbergide–Mikkude–Krullide suguvõsa andekad naised

1922 valmis Mart Saarel rida uusi soololaule. Helilooja valis just Olga Olaki oma uudisloomingu esitajaks. Soolokontserti saatis hiilgav edu. Nii sai Olga võimaluse sõita paariks kuuks Saksamaale end täiendama. Berliinis, Dresdenis, Leipzigis ja Münchenis käis ta tihkelt teatris ja kontsertidel. Kuulnud, et Sterni konservatooriumis töötas tema endine õpetaja Alma Fohlström, otsis Olga ta kohe üles ja tal oli õnn tema juures veel tunde võtta.

Kuid kaunis ühine reis ei suutnud enam lappida kooselu, mis oli juba mõranema hakanud. Olga on ise selle kohta hiljem kirjutanud: «Näib, et inimene toimib vahel oma sisetundele vastupidiselt. Ei aita iseenda hoiatav hääl, teiste nõuandeid ei võeta kuulda ning joostakse pimesi tundmatut rada mööda edasi. Meeletu armukadedus ühelt ning kannatlikkuse ja arusaamise puudumine teiselt poolt lõid meie ellu sügava mõra. Küllap olin liiga õnnelik ja huvitavast tööst vallatud, et armastavat meest, keda ma ka ise kalliks pidasin, mõista. Ja nii lahkusingi, kohver käes, inimese juurest, kellega olin 12 aasta kestel rõõme ja muret jaganud. Toaust sulgedes tundus mulle, nagu oleksin tema kirstule kaane peale tõstnud. Eemaldusin majast kiiresti, tagasi vaatamata. Too tuisune tee aga seisab silme ees veel praegugi.»