Kool keelas lastel üksteise parimaks sõbraks kutsumise

Jahmunud ema otsis õpetaja jutule tuge ka eelkooli kodukorrast, kuid ei leidnud vastavaid eeskirju, kirjutab Independent. Kooli direktori jutule läinud ema vastuseid ei saanud. Hartwellile saadeti kiri, mille kohaselt tehti koolis uuring, et teise lapse parimaks sõbraks kutsumine võib kõrvalseisvaid lapsi haavata. «Meie kogemuse kohaselt võib põhjustada termin «parim sõber» lastes väljajäetud tunde,» seisis direktsiooni saadetud kirjas. Nende mure on, et laste hulgas tekivad grupid, kus osad on heidikud ja teised kambaliikmed.