Iganenud kohtingukomme, mis tuleks unustada

Väljaanne The Cut avaldas kohtinguloo, mis hakkas kiirelt lugejate seas levima. Artikli autor kirjeldas, kuidas kohtus pargis mehega. «Paul oli elevil minuga kohtumisest, kuid andis kohe teada, et ta ise ka ei tea, mida otsib,» rääkis naine. Mees ei olnud kindel, kas on avatud suhteks, aga soovis vaadata, kuidas asjad arenevad.

Selle asemel, et nõnda käituda, mõjus mehe varajane «hoiatus» kui vabaduskaart, mille taha vajalikul hetkel hiljem peituda. Kui suhe areneb, on väga tore, aga kui see ei õnnestu, on mehel alati see alguses öeldud lause, mille taha ebaõnnestumise korral peituda, kirjutab Independent. Sellist eos vabandamist on viimasel ajal üsna palju, et kaitsta end suhte tõsiste arengute või hoopis luhta minemise eest. Tasuks hoida hirmud ja nautida arenguid.