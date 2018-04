Ameerika printsess Ivanka Trump

Trumpidest räägiti tollal kui New Yorgi «keiserlikust perekonnast», ja Ivanka isale-emale see silmanähtavalt meeldis. New Yorgi Queensi linnaosas, Manhattani eliidi silmis äärelinnas kasvanud isa ihkas üle jõe asunud Manhattanit vaadates – otsekui Jay Gatsby – seal suur tegija olla. Selle oreooli, küll mitte New Yorgi «vana raha» ringkondades, ta oma kullas ja karras läikivate hoonetega hiljem ka sai. Ivanka emale, Tšehhoslovakkiast põgenenud endisele suusasportlasele Ivanale (enne abiellumist Zelnickova) meeldis samuti kõik läikiv – just tema sisustas abikaasa heakskiidul pere 5. avenüül asuva kolmekorruselise korteri Louis XIV stiilis, mis, nagu nentis toona New Yorgi press, oli idaeurooplanna silmis ilmselt luksuse kehastus.