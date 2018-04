„Jeesus Maria.” On võimalik, et ila voolas mööda mu huuli ja lõuga alla. Wesi ja Aleci puhul oli, millest kodustele kirjutada. Ja ma ka tegin seda. Tihti. Ginelle’ile, kes neelas iga viimast kui kirja lugeda. Anthony Fasano seevastu jäi naiseliku mõistmise haardest väljapoole. Ta oli hiiglaslik. Nagu kalju. Kui hinnata selle vähese järgi, mida ma tema reitest rätiku alt välja piilumas nägin, olid need suured kui puutüved. Lihased joonistusid tema rinnal ja kõhul selgelt välja. Ma ei suutnud selgelt mõelda – nii väga tahtsin ma neid käelihaseid katsuda. Tahtsin, et need tõmbaks mind tihedasse embusse, põimiks end minu ümber. Et need peletaks kogu kahe eelneva kuu valu eemale. Anthony eebenmustad juuksed olid üle pea kammitud ning pikematest salkudest tilkus vesi kõige laiematele õlgadele, mida ma eales näinud olin. Ja ma olin näinud alasti kuumi kutte rohkem kui küll. See tüüp oli täiega lihastes ja mitte sellel ilgel moel nagu kulturistid, kelle musklid olid punnis ja veenid turritasid nahal kui köied. Ei, tema oli täiesti omaette klass. Ma teadsin, et ta on poksija, ning ma olin näinud temast tehtud fotot lühikestes poksipükstes, ent see kahvatus mu silme ees avaneva lotovõidu kõrval. Oh sa kurat, oli ta alles lotovõit. Lausa jackpot. Tõmbasin keelega üle huulte ja jõllitasin, lastes oma käekotil voodijalutsi lähedal olevale pingile langeda. Ihujumal lasi silmadel pealaest jalatallani üle minu libiseda. Ta nõjatus vormis, tugevana tunduva õlaga vastu uksepiita ja riputas käes olnud rätiku kaela ümber. Seejärel asetas ta käed rinnal vaheliti. Oh sa poiss, ma soovisin, et ta poleks seda teinud. Mu seksikuseradar lõi silmapilk piiksuma ja ma pidin hingamist aeglustama, et minu ees seisev sulaselge täiuslik mehelikkus mind minestama ei paneks.