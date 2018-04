Mis saab Briti värskeima printsi nimeks?

Täna on Püha George'i päev, kes on ühtlasi ka Inglismaa kaitsepühak. Küll aga kannab juba Kate'i ja Williami vanim poeg George'i nime. Kihlveokontorites on käinud kibe pakkumine ning enne sündi arvati, et kui põnn peaks olema poiss, eelistasid panustajad nime Edward (8:1), ka Arthur, Frederick, Albert, James, Philip ja Alexander meeldivad inimestele.