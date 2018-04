Kolm selle aasta peamist pulmatrendi

Selle aasta kolme peamist pulmatrendi tutvustab Hilton Tallinn Parki konverentside ja ürituste juht Anett Tomson.

Pulmapeo korraldamine on väljakutse iga paari jaoks. Selleks, et luua ilus terviklik pulmapidu, tasub juba planeerimisel paika panna pulmapeo stiil. Meeldejääva ja ilusa tervikpildi jaoks on oluline läbi mõelda kõik detailid, nii dekoratsioonid, toit, valgus jms. Kindla stiili järgmisel on lihtsam ka valida, et milliseid nõusid, lilli, mööblit kasutada. Sel aastal annavad tooni kolm peamist trendi: ultravioletses stiilis pulm, skandinaaviapärast geomeetriat esindav ning valge ja ajatu. Mis neid iseloomustab?

Ultravioletne pulm

Ultravioletne on vaieldamatult selle aasta trendikaim värv, mis hakkab silma paljudes pulmaajakirjades ja portaalides. Selles toonis pulm eristub kindlasti klassikalisest, köidab tähelepanu ja on mõeldud julgema stiili austajatele. Nii dekoratsioonide kui ka valgustuse puhul kasutatakse roosakas-lillasid värvikombinatsioone. Ka lillede valikul annab see stiil vabaduse – roosakaid, lillakaid lilli leiad nii kodumaal kasvavate kui ka välismaiste lillesortide hulgast. Ultravioletset stiili sobib kombineerida näiteks kuldsete lauanõudega. Siiski tasub värvide kombineerimisel jääda mõistlikuks, et tervikpilt jääks maitsekas, mitte liiga roosamanna.

FOTO: Mona Õispuu

Skandinaaviapärane geomeetria

Stiili iseloomustavad huvitavad geomeetrilised disainelemendid, mis annavad fantaasiale palju mänguruumi ja loovad põhjamaist hõngu. Kasuta neid näiteks kutsete kujundamisel, lauadekoratsioonides või valgustuses. Skandinaavialiku geomeetria juurde sobivad imehästi näiteks praegu populaarsed metallist võrega lambid, mis loovad mõnusa hubase meeleolu igal aastaajal. Samuti sobivad stiiliga rohelised taimed, mida saab kasutada traditsiooniliste lillebukettide asemel. Nii saab edukalt korraldada maalähedase ja loodusest inspireeritud pulma, ilma et peaks tingimata peo linnast väljas korraldama.

FOTO: Mona Õispuu

Valge ja ajatu

Ja lõpetuseks – klassika on ja jääb! Valges stiilis pulm on ajastutruu ja paljude pruutpaaride lemmik. Ei tasu arvata, et valge klassikaline pulm on igav. Valget üldmuljet annab rikastada värviliste detailidega. Valge stiili juurde sobivad hõbedased nõud ja sellel hooajal on suur hitt kasutada läbipaistvaid kujunduselemente, nt toole. Kui dekoratsioonid ja kujundus on klassikalised, võib põnevuse lisamiseks pakkuda traditsioonilise pulmatordi asemel modernset desserdilauda, kus tordilõigu asemel saab iga külaline hoopis väikese magustoidu.