«Kodutunne»: kuidas elada, kui katust pole pea kohal?

Lembit ja Maris on üks nendest perekondadest, tänu kellele maaelu Eestis veel välja ei sure. Nendele ei ole olulised kaubanduskeskused ja muud vaba aja veetmise kohad, vaid et oleks üks paik, kuhu pärast tööd tulla ja kus nende lastel oleks hea kasvada.