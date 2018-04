Normaalne Norman noorematest naistest: tahangi beibet, kes mulle alt üles vaataks!

Kõigil mu tuttavatel meestel on endast kümme aastat nooremad naised. Ausõna, see on nagu haigus! Kui ma olin 25, käisid minuvanused noormehed keskkooliplikadega. Nüüd olen 35 ja mu eakaaslastel on käekõrval tudengipreilid. Mis siis mina tegema pean? Keskealisi vanamehi vaatama? Ma ju ei taha!