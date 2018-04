Normaalne Norman selgitab: miks mees mu sekspesu välja naeris?

Kevad on käes ja mina tahaks nii väga argiellu vürtsi lisada! Sõidaks kuskile reisile, prooviks uusi klubisid-restorane või paneks kasvõi voodis midagi pöörast selga! Mees aga raputab iga idee peale peab ja ainult naerab mu üle. Eile läksin uue siidpesuga teda võrgutama ja ta pidi hirnudes tooli pealt maha kukkuma. No mis ma teen sellisega?

Ma arvan, et ta ei saa aru, mida sa tõmbled. Et kas sulle teie elu siis ei sobi? Et kas seks on nii kehv, et seda peab mingite sitside-satsidega kaunistama? Ta on sul selline, et kui sa veel voodisse mõne mänguasja või video tooksid, vajuks ilmselt häbist maa alla ja ei tulekski sealt enam kunagi välja.

Ma arvan, et ega neid vaikseid maapoisse naljalt ei muudagi. Ise sa ta valisid, proovi siis harjuda mõttega, et stabiilsus teil kodust otsa ei saa, aga mingit ekstreemset elu ees ei oota. Küsimus on lihtsalt, kas sulle nii beežidest toonidest piisab. Kui ei piisa, hakkab sul igav, kui hakkab igav, leiad kellegi uue. Noh, äkki siis saabki su praegune kallim rahu, et pole naist, kes kodust välja peksaks või sporti ei lubaks vaadata. Lihtsalt ta võib pika peale aru saada, et päris üksi pole ka äge.

Ma pakun välja, et lõpeta see demokraatia üldse ära. Praegu pakud viisakalt mingi plaani välja ja mees viisakalt keeldub ja siis te viisakalt mossitate. Parem tee nii, et korralda midagi ära ja ära lase tal üldse liiga pikalt mõelda. Tead, mida sa oleks pidanud seal sekspesu väel tema irvitamise peale tegema? Selle pesu, kiht kihi haaval, mingi hea mussi ja küünlavalguse saatel maha koorima ja küsima, kas nüüd on parem. Küll siis oleks temastki ürgmees pead tõstnud ja õhtu oleks korda läinud. Sina ilmselt aga lihtsalt solvusid ja sinna see jäi, poolele teele. Järgmine kord ole julge ja mine edasi, ikka lõpuni. Ja kui ta sul vinguma hakkab, ähvarda lahutusega ja käsi vait olla!