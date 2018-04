Fuhh! Räpakad harjumused, mis on üllatavalt paljudel inimestel

Mulberrys Garment Care korraldas tuhande inimese seas küsitluse, et teada saada, millised on mõned nende kõige räpakamad harjumused. Kõige üllatuslikumalt selgus, et 18 protsenti meestest ja 10,5 protsenti naistest ei pese aluspesu... mitte kunagi!

Vastustest selgus, et kõige hooletumad on selles osas inimesed vanuses 18–24. Enamik neist (85 protsenti) tõdes, et viskavad alukad pessu vaid kord aasta või kahe tagant. 10,3 protsenti tunnistas, et ei pese neid kunagi, sama teatas 16 protsenti keskealistest.