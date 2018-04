Galerii: kuningliku pere superfännid on haigla ees telkinud mitu nädalat

Esimesed fännid hakkasid St Mary haigla Lindo tiiva juurde kogunema juba aprilli esimesel poolel, et valmis olla puhuks, kui Kate Middleton oma kolmandat last sünnitama läheb.

Teised superfännid on kohale sõitnud üle kogu Inglismaa. Nii on ühel fännil kaasas rahakassa, et see beebile kinkida - hea raha mustadeks päevadeks kõrvale panna. 83-aastasel Terry Huttil on aga kaasas nukk nimega Philip. Somersetist kohale tulnud vanahärra on heitlikku kevadilma talunud juba üheksa päeva, lootuses kuninglikku beebit näha.