26. aprill on meigivaba päev: nippe kauniks välimuseks

Surnud naharakkudest vabanemine on esimene samm särava naha suunas. See on eriti oluline kevade tulles, kuna nahk on külmal ajal karmimates oludes karastunud. Lisades õrna koormise enda nahahooldusrutiini, on tulemuseks puhtamad poorid ja kaunim nahk, mis ei vajagi meigiga katmist.