Miks ei tohi rinnahoidjaid sahtlis hoida?

Rinnahoidjaid soovitatakse pesta iga paari kandmise järel, sportrinnahoidjaid tihedamini. Küll aga on sama oluline see, kuidas ja kus sa rinnahoidjaid pesukordade vahel hoiustad, kirjutab TheSun.

Paljudel on pesu hoiustamiseks eraldi pesusahtel, mis tundub igati mõistlik. Tegelikult ei tohiks pesukordade vahel rinnahoidjaid sahtlisse seisma panna. Higi ja niiskus võivad umbses sahtlis teha oma töö ning rinnahoidja riide mädanema panna. See ei pruugi olla silmale nähtav, kuid kasvavad bakterid ärritavad tõenäoliselt hiljem sinu nahka. Soovitatav on asetada rinnahoidjad ööseks toolile või jätta need sahtli külge rippuma.