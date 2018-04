Just siis on abielupaarid kõige õnnelikumad

Ajakiri Social Networks and the Life Course avaldas uurimuse, mille kohaselt on abielupaarid kõige õnnelikumad, olles koos olnud 20 või rohkem aastat. Pennsylvania ja Bringham Young ülikooli teadlased avaldasid, et pikalt koos olnud paarid tunnevad ühistest ettevõtmistest rohkem rõõmu kui paarid, kes naudivad alles pulmareisi.