VIDEO: Kallis, olen sinu ämblikmees!

Daki arvas esmalt, et ronijageeni temas ei peitu, kuid praktika käigus selgus - täitsa ehtne ämbliknaine! Dagmar Lamp. FOTO: Konstantin Sednev

Dagmari kogemus

Esimene emotsioon

Ei, ei ja veel kord ei! Ma tulin siia teadmisega, et kui miskit viltu läheb, siis hoiavad mind siiski rihmad kinni. Aga kus sa sellega! Hakka aga ronima, küllap matt su kinni püüab! Seinad tunduvad ülikõrged ning ma ei suuda ettegi kujutada, et ühegi raja läbin, saati siis need mitu, mis Harli meile n-ö valmis pannud on. Kuna aga juba enne alustamist alla anda oleks nõder, võtan end siiski kokku – ja noh, eks me saame alustada ju horisontaalse ronimisega mööda seinaääri, mis on turvaliselt maapinna lähedal. Kuid, oh! Ka see võib olla kohati päris asine väljakutse, kuna keegi tarkpea on nukid üksteisest nii-ii kaugele paigutanud!

Kõige raskem asi

Pärast horisontaali võtmist lubab Harli meid vertikaalselt kribinal-krabinal lae poole ronima, seda küll kõige kergema raskusastmega rajal V0. Olen juba peaaegu tippu jõudnud, kui vaatan kogemata alla ja mind tabab ühtäkki selline paanikahoog, et ei saa hingata. Klammerdun seina külge, pea käib ringi – no mida ma nüüd teen? Jäängi siia? Liigutada ei julge, aga ega muudmoodi ju alla ka ei saa. Hingan natuke ja ootan, kuni pea selgemaks läheb, Harli annab käsu pigem üles vaadata. See aitabki: näen, et top-nukk ehk raja viimane julla on tegelikult vaid meetri kaugusel, ma pean vaid ühe sammu tegema ja saangi mõlemad käed külge. Alla jõudes varisen küll mattidele, aga seda suurest kergendusest – ära tegin! Säh sulle, paanikahoog!

Kõige toredam osa

Kõige toredam osa selgus tagantjärele, kui sain aru, et ma V1-raja läbimiseks (või isegi alustamiseks) valmis pole. Pärast 40 minutit kribinal-krabinal tegutsemist ei hakanud sõrmed enam isegi juba läbitud raja nukkide külge ja otsustasin, et esimeseks korraks on küll. Pole ma ju üldse suurem asi trennisõber, hea, kui nädalas paar korda jooksma jõuan. Uurisin siis Harli käest, kui paljud inimesed esimesel korral üldse V0-raja läbivad, kas tõesti kõik – ja on valmis kohe sooritama sääraseid hüppeid V1-rajal, mida Kristinat läbimas vaatasin? Harli muigas ja tõdes, et pole see sugugi nii, et kõik kohe suudavad. Seega sain end õnnitleda: ära tegin! Mis siis, et täiesti algaja ja trennikauge!

Kokkuvõte