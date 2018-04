Kuus sodiaagimärki, kes salaja vihkavad kõiki inimesi

Me teele satuvad sellised kibestunud ja vihased inimesed väga sageli ning eriti tõsi on see teatud viha täis sodiaagimärkide puhul – isegi kõige positiivsemad ja päikselisemad sodiaagimärgid ei saa nende tuju parandada. Astroloogial võib aga olla olemas vastused, miks nad selliselt käituvad.

YourTango toob ära kuus sodiaagimärki, kes on kõige suurema tõenäosusega misantroobid.

Skorpion

Asi pole selles, et Skorpion eeldaks, nagu valmistaks kõik inimesed talle pettumuse, aga nad on kahtlustavad ja igal juhul ootavad, et see juhtuks. Kõik on süüdi, kuni pole tõestanud, et on süütud – see on Skorpioni moto. Sa pead end tema silmis tõestama ja usalduse võitma. Skorpionid on väga tundlikud ja sa võid teda kergelt haavata, ilma et ise sellest aru saaksid. Kui see juhtub väga sageli, võib kibestunud Skorpion kiirelt muutuda inimeseks, kes vihkab kõiki.

Kaljukits

Kaljukits kipub salaja inimesi vihkama, kui talle kõvasti vastu hakatakse ning tema oskustes kaheldakse. Ta teab, mida ta teeb, teda ei pea pidevalt kontrollima! Ta ei vaja ega hinda küsimata nõuandeid või arvamusi ning kõige rohkem ärritab teda, kui keegi ütleb: «Aga mina teen seda asja nõndamoodi.» Tema tuju võib kergelt muutuda selliseks, et ta peab kõiki ümbritsevaid inimesi idiootideks.

Neitsi

Neitsid vihkavad salaja hoolimatuid inimesi, kes ei käitu viisil, mida Neitsi neilt ootab. Kui nad pole õigel hetkel tõsised, või ei viitsi nad end diivanilt üles ajada, kui Neitsi on valmis seiklusteks, muudab see Neitsi närviliseks. Kuna Neitsid on ka intelligentsed, ärritab neid, kui inimesed on liiga laisad, et pakkuda intellektuaalset väljakutset. Niisiis: kui Neitsit ümbritsevad vastutustundetud ignorandid, on ta selleks korraks inimkonnaga lõpetanud.

Veevalaja

Veevalajad suudavad väga hästi aktsepteerida inimesi just sellistena, kes nad on ja neile meeldib, kui inimesed on nendega ausad. Veevalaja ei talu võltse inimesi – kui sa ei suuda tema seltskonnas olla sina ise, muutub ta kahtlustavaks ja arvab, et sul on midagi varjata. Ka ei reageeri Veevalaja hästi neile, kes püüavad teda muuta. Kui sa näägutad temaga, pakud alternatiivi või lihtsalt ütled, et see, mida Veevalaja teeb, on vale, lõppeb see suure plahvatusega. Veevalaja mitte ainult ei kavatsegi muutuda kellegi käsul, vaid nad jäävad seda inimest salaja elu lõpuni põlgama.

Sõnn

Sõnnid vihkavad salamisi neid inimesi, kes on liiga ennast täis ja ülbed. Enesekindlus ja –armastus on okei, kuni sa ei lähe asjaga üle piiri. Kui keegi aga pidevalt eputab oma saavutustega, hakkab Sõnnis tasapisi pahameel keema. Sõnnidele ei meeldi tunda end alaväärsena ja kui sa leiad jalgealust nõnda, et selle käigus pead talluma Sõnni varvastel, ei pruugi ta küll sulle sõnagi öelda, kuid salamisi vihkab sind. Hoia oma laiamine endale!

Vähk