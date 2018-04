Näitleja Margus Prangel: armastust ei ole olemas!

«Tänapäevane maailm on ohtlik paik kui oled mees ja väga ohtlik paik kui oled abielumees,» ütleb näitleja Margus Prangel homme ilmuvas Arteri intervjuus. «Naised võivad naistest aru saada ja mehed meestest. Sõpradega võib tekkida hingesugulus, aga eri soost inimeste vahel on see võimatu. Kui hakkad rääkima mingist armastusest mehe ja naise vahel, oled sa põhimõtteliselt vaimuhaige,» ütleb ta.